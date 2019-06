Giappone, terremoto e allarme tsunami

Tokyo, 18 giu. (AdnKronos) - Terremoto e allarme tsunami in Giappone. Il 'Japan Times', dal proprio profilo Twitter, riferisce che è stata registrata una scossa di magnitudo 6.8 a Yamagata, a circa 380 km a nord di Tokyo. E' stato emesso un allarme tsunami per le prefetture di Yamagata e Niigata e per l'area di Noto, nella prefettura di Ishikawa.