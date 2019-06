Enel: Consorzio Energindustria Vicenza in visita centrali di Larderello e Torrevaldaliga Nord (2)

(AdnKronos) - "Molto interessanti - ha proseguito Brunetti - anche gli impieghi dei sottoprodotti e del calore residuo derivanti dalla produzione di energia elettrica, che vengono sfruttati per valorizzare altre produzioni industriali e risorse agroalimentari dei territori. Le energie e le capacità che vengono qui profuse - ha concluso - costituiscono non solo un impegno economico e una manifestazione di capacità tecnologica, ma rappresentano anche una 'vision' per il primato del nostro Paese nell’ambito della sostenibiltà dei sistemi produttivi, tramite l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili".

Il gruppo di imprenditori é stato accompagnato nelle visite da Fabio Muscardin responsabile Enel Area Mercato canale vendite Veneto occidentale e Trentino Alto Adige e da Carlo Ardu e Francesco Lazzeri, responsabili, rispettivamente, Enel Produzione Impianto di Torrevaldaliga Nord ed Enel Green Power Esercizio Impianti Geotermici.