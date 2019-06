Vicenza: sindaco presenta nuovo comandante polizia locale, 'al via nuova era' (2)

(AdnKronos) - La presentazione del nuovo comandante è stata l'occasione, per il sindaco, per ricordare la volontà dell'amministrazione di potenziare la polizia locale con l'arrivo di una decina di nuovi agenti, di dotazioni strumentali, di fondi provenienti da bandi, di strumenti regolamentari aggiornati, e confermare l'obiettivo di mandato di una sede stabile del comando a Campo Marzo, il cui controllo, insieme all'intera area circostante che va da Porton del Luzzo fino a via Torino, rappresenta una priorità.

Massimo Parolin, 55 anni, di Monticello Conte Otto, è laureato in giurisprudenza, scienze politiche e lettere classiche. Proviene dal comando del Corpo intercomunale di polizia locale di Arzignano, che comprende i Comuni di Arzignano, Chiampo, Montebello Vicentino, Gambellara, Montorso Vicentino, Zermeghedo, Altissimo, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Crespadoro.