Palermo: incendio in appartamento, muore un anziano

Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - Un anziano è morte nella tarda serata di ieri nell'incendio del suo appartamento, in via Altarello, alla periferia di Palermo. Benito Rotolo, 79 anni è morto per asfissia e a niente sono valsi gli aiuti del 118. Il fuoco è divampato nel suo appartamento al primo piano e hanno lambito anche un'abitazione vicina. Si indaga sulle cause del rogo. In casa i vigili del fuoco hanno trovato cumuli di carta.