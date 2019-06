Olimpiadi: Fontana lancia campagna social con Zaia, Sala e Ghedina

Milano, 17 giu. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha contattato oggi il governatore del Veneto, Luca Zaia, e i sindaci di Milano, Beppe Sala, e di Cortina, Gianpietro Ghedina, per lanciare insieme una campagna social in vista del rush finale per la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026.

In pratica, ha spiegato il presidente Fontana nella conferenza stampa del 'dopo-Giunta', "viene chiesto a tuti gli utilizzatori dei social di pubblicare post con messaggi, notizie, foto e video a sostegno della candidatura italiana", accompagnati dagli hashtag #milanocortina2026 e #wedreamtogether.

"Abbiamo fatto e stiamo facendo, anche in questi ultimi giorni, tutto cò che era nelle nostre possibilità consapevoli di poter contare su una candidatura forte e credibile. In questi ultimi giorni continueremo a lavorare per raggiungere questo importantissimo traguardo", conclude Fontana.