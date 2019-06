Musica: Battelli (M5S), 'concerto Ed Sheeran conferma, ticket nominale soluzione' (2)

(AdnKronos) - "Ecco perché - prosegue l'esponente M5S - ieri sera ho voluto fare un esperimento: attraverso il mio profilo Instagram ho scritto a molte delle persone che si erano geolocalizzate all'Olimpico chiedendo loro come era stata l'esperienza del biglietto nominale, se avessero o meno riscontrato problemi, lunghe attese, controlli massacranti. Tutte accuse, queste, mosse da chi fa ancora fatica ad accettare un cambiamento culturale ed epocale" prosegue Battelli.

"Bene, nulla di tutto ciò. Tutti gli spettatori sapevano che il biglietto era nominale e che all'ingresso era necessario mostrare un documento di riconoscimento. Né più né meno dei controlli ai quali è necessario sottoporsi in aeroporto. Potete leggere voi stessi alcune delle tante risposte che mi sono state fornite (per massimo rispetto della privacy ho oscurato foto e nome profilo). I commenti parlano da soli e mi confermano, come ho sempre sostenuto, che questa è una buona legge. Se sarà necessario apporteremo delle modifiche ma, ad oggi, chi ha ancora il coraggio di affossarla scagli il primo biglietto", conclude Battelli.