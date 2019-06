Lega: Marcato (Veneto), 'nessuna tensione, siamo un partito effervescente'

Padovva, 17 giu. (AdnKronos) - “Sono dinamiche normali di un grande partito come la Lega che è da sempre effervescente e con una dialettica interna vivace. Sono in Lega dal 1992 e queste cose non rappresentano un problema”. Così oggi l’assessore regionale veneto, Roberto Marcato della Lega Nord interviene sulla vicenda del commissario del partito in Veneto e sulle presunte tensioni tra veneti e lombardi, a margine della presentazione del rapporto di Ance Veneto.

“Siamo un grande partito che ha ottenuto un grande successo. Zaia e Salvini sono due persone dalla grande intelligenza e non ho dubbi che sapranno gestire nel migliore dei modi questo passaggio”, spiega.

“Un commissario vicino a Salvini non significa lontano da qualcun altro. Sicuramente dovrà lavorare tanto e girare in ogni angolo della regione. L’importante per noi della Lega è che abbia rispetto dei militanti. I militanti sono il nostro patrimonio e ci hanno permesso di ottenere grande risultati.”, conclude Marcato.