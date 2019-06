Conti pubblici: Conte, 'lettera a Ue? Troppa ansia, giorno prima o dopo non cambia'**

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - Attorno alla lettera che il premier Giuseppe Conte invierà a breve all'Ue si è generata "tanta ansia, tanta agitazione nel dibattito pubblico. In realtà conterrà un messaggio politico per l'avvio della nuova legislatura europea", dunque che arrivi "un giorno prima o un giorno dopo non cambia molto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando la stampa durante la visita al Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio, in corso a Parigi.