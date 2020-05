Naomi Campbell compie 50 anni. Il ruggito della Venere Nera

Soprannominata la Venere Nera, è stata inserita dalla rivista People tra le 50 donne più belle del mondo.

Naomi Campbell, 50 anni il 22 maggio, nell’agosto 1988 è stata la prima donna di colore ad apparire sulla copertina di Vogue (prima in Francia e successivamente in Inghilterra) e di Time Magazine. Due anni prima era apparsa sulla copertina di Elle e, sempre nello stesso anno, era stata tra le modelle che avevano posato per Terence Donovan per il calendario Pirelli 1987.

È stata testimonial nelle campagne pubblicitarie di molte case di moda tra le quali: Fendi, Prada, Ralph Lauren, Alessandro Dell’Acqua, Burberry, Valentino, Versace, Roberto Cavalli, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Dsquared, Chloè, Emanuel Ungaro, Guess, Iceberg, Escada, Yohji Yamamoto, Lee Jeans, Pinko, della casa cosmetica Pupa Milano e di molte altre.