Festa della mamma, auguri (e frecciate) dei politici. Meloni, Conte, Berlusconi e Salvini: i messaggi

Nel giorno della Festa della mamma molti politici hanno dedicato un pensiero alla propria. E le diverse sfumature del messaggio consegnato sui social dice qualcosa dello stile comunicativo del personaggio.

Il premier Giuseppe Conte fa riferimento alle misure del suo governo contro il coronavirus: "Sono tanti mesi che non vedo mia madre, le regole sul distanziamento ci tengono lontani. Questa mattina l'ho chiamata per mandarle un saluto affettuoso. A lei e a tutte le mamme italiane dedico il mio pensiero e il mio ringraziamento più sincero".

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni su Facebook sottolinea invece l'inadeguatezza delle risorse per donne e madri: "Più che gli auguri, oggi le mamme meritano risposte. Ripartono alcune attività produttive, ma nessuno - tra governo, task force e decine di consulenti vari - che abbia previsto per le mamme lavoratrici strumenti adeguati che consentano loro di poter tornare al lavoro tranquillamente. Si parla tanto di diritti delle donne, eppure le mamme continuano a rimanere una categoria dimenticata da tutti. Continueremo a batterci affinché i diritti e i bisogni delle mamme vengano messi al centro del dibattito politico per la ripartenza: migliaia di lavoratrici sono a rischio".

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha twittato: "Buona festa a tutte le mamme. Auguri con un impegno: faremo di tutto perché nessuna donna mai, ancor più in questa crisi, sia costretta a dover scegliere tra maternità e lavoro, tra maternità e piena realizzazione di sé".

Il leader della Lega Matteo Salvini, su Twitter, ha scritto per la Festa della Mamma: "Tanti auguri alla mia splendida mamma e a tutte le mamme del mondo!", mentre il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha postato una foto con sua madre e un lungo messaggio: "La mamma è l’affetto più caro, il legame più profondo, l’amore più grande che ciascuno di noi porta nel cuore. In occasione della festa della mamma formulo i miei più sentiti auguri a tutte le mamme, alle mamme giovani e a quelle meno giovani ed anche a quelle, come la mia, che oggi ci guardano e ci proteggono dal Cielo. E auguri speciali dal profondo del cuore alle mamme che in quest’emergenza faticano in casa con i figli che non vanno a scuola, alle mamme meno giovani che sono rimaste sole, chiuse nelle loro case o nelle case di riposo e che per mesi non hanno avuto neppure il conforto di una visita dei loro figli e dei loro nipotini, alle mamme che lavorano negli ospedali, nei reparti covid, che hanno rischiato e rischiano ancora la vita per salvare quella degli altri, con la preoccupazione di poter contagiare i propri cari. Auguri a tutte le mamme che con il loro alto gesto d’amore hanno donato a tutti noi la vita".

A postare una foto con la mamma anche l'ex parlamentare Vladimir Luxuria: "Si è madri e figli per sempre, non ci si lascia mai".