Un'altra targa toponomastica danneggiata a Villa Doria Pamphili e i carabinieri che hanno sorpreso i vandali in azione presi a sassate. "E' successo alle 4 della notte appena trascorsa - racconta Marco Andrea Doria, presidente del Tavolo di coordinamento per i parchi e ville storiche di Roma Capitale - quando una pattuglia del carabinieri del Reparto operativo Tutela Patrimonio Culturale, in perlustrazione dopo i danneggiamenti avvenuti durante il lockdown da Coronavirus che vede parchi e ville storiche chiusi al pubblico, hanno sorpreso più persone intente alla distruzione della targa dedicata ai Caduti francesi, nei pressi dell'omonimo monumento. I vandali sono fuggiti ma prima che iniziasse una caccia all'uomo all'interno del parco più grande di Roma, il gruppetto, per garantirsi la fuga, ha improvvisato una sassaiola contro i militari, lanciando le pietre di travertino, frammenti della targa toponomastica precedentemente distrutta".

L'atto vandalico segue la recente distruzione della Fontana del Cupido, con i 12 gigli che ornavano la celebre fontana presi a sprangate. A dare la notizia della 26esima targa distrutta è stata la sindaca di Roma Virginia Raggi con un tweet e un comunicato stampa. "Ancora una volta una targa toponomastica è stata danneggiata ieri notte a Villa Doria Pamphilj - scrive la prima cittadina -. Questo è solo l'ultimo di una serie di atti vandalici che si sono registrati negli scorsi mesi: è inaccettabile. Inoltre è stata bersaglio di lancio di pietre una macchina dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale che stava inseguendo i responsabili. Mi auguro che questi barbari siano al più presto assicurati alla giustizia", continua a spiegare la Sindaca di Roma Virginia Raggi che ringrazia "i carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio Culturale e gli agenti del gruppo XII della Polizia Locale di Roma Capitale attivi nel pattugliamento della villa. Un ringraziamento va anche, prosegue la Raggi a "Marco Doria, presidente del Tavolo di coordinamento per Villa Doria Pamphilj, sempre in prima linea nella tutela di questa meravigliosa e preziosa area verde della nostra città".