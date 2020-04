Roma mai così deserta. Alla vigilia di Pasqua la città è spettrale

Il dubbio viene: stanno tutti tappati dentro casa o hanno tentato la fuga verso il mare e le seconde case, date le file sulla Pontina e sulla Salaria registrate in questo Sabato Santo in lockdown. Fatto sta che mai come in questa vigilia di Pasqua Roma era apparsa così deserta e vuota durante queste settimane di quarantena da coronavirus. Da via del Corso a piazza Venezia, da Montecitorio a piazza di Spagna ecco alcune immagini scattate oggi nel centro di Roma.