Oscar 2020, Scarlett vince solo con le curve

Bellissima e raggiante, nonostante sia rimasta a bocca asciutta. Scarlett Johansson non è riuscita a conquistare l'ambita statuetta ma sul red carpet degli Oscar è arrivata in splendida forma al braccio del fidanzato Colin Jost. I due sembrano super innamorati e presto potrebbero sposarsi. Per l'attrice, che ha sfoggiato un abito sexy, che poco lasciava all'immaginazione, sarebbe il terzo matrimonio. Bellissima e super elegante in un abito nero lungo, Penelope Cruz si è conquistata i flash senza mostrare troppo. La più felice di tutte, naturalmente, Renee Zellweger, che stringeva forte tra le mani l'Oscar vinto come migliore attice.