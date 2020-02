Achille Lauro per la finale porta all'Ariston Elisabetta I Tudor, soprannominata "regina vergine" perché non si sposò mai confermando la sua vena camaleontica. Da San Francesco alla Marchesa Luisa Casati, passando per Ziggy Stardust ma tra fischi e insulti: il cantante travolto dalle polemiche fin dal prima serata in tutina scintillante è il vero scandalo del Festival dei record targato Amadeus-Fiorello