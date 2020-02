Elodie la più svestita Piero Pelù beffa Emma

Dua Lipa ci ha provato, ma alla fine il suo abito minimal non era abbatanza ridotto, e la regina del nude-look sul palco dell'Ariston è stata Elodie che nella quarta serata ha sfoggiato davvero un microabito che non lasciava proprio nulla alla fantasia. Ben piazzata anche Georgina Rodriguez, ma quasi svestita è apparsa solo in una foto in camerino con il suo Cristiano Ronaldo: non era in scena. Non sono state poche le scollature vertiginose a #Sanremo2020, ma quella in testa a tutte è stata di un uomo: Piero Pelù, a petto nudo per dire un suo NO alla violenza sulle donne. Ha soffiato il primato di poco a Diletta Leotta, immortalata china a raccontare la storia sulla nonna. E anche ad Emma Marrone che ha sfoggiato una scollatura verticale che ha impressionato. Ben scoperta anche Sabrina Salerno, ma soprattutto durante il soccorso di Amadeus per il crampo al piede sulle scale. Elettra Lamborghini si è chiusa un pizzico davanti per mostrare soprattutto la schiena, tatuata e no a seconda delle serate. Il più sgraziato di tutti è stato Fiorello vestito da Maria De Filippi. E' stato un uomo anche il più coperto di tutti: Francesco Gabbani nella serata in cui si è vestito da astronauta...