Non c'è pace per Sanremo: anche Georgina dà forfait?

Non sparate sulla Croce Rossa, non sparate su Amadeus. Il 70esimo Festival di Sanremo è diventata una corsa a ostacoli, anzi un’arrampicata su roccia verticale a mani nude come Tom Cruise in Mission Impossible. Dopo le polemiche per la conferenza stampa, dopo quelle per Junior Cally e Rita Pavone (siamo trasversali e non facciamo torto a nessuno, né agli over, né agli under), dopo l’attacco di Michelle Hunziker che pure conosce bene le dinamiche perverse del Festival, dopo il forfait di Monica Bellucci, ecco la nuova bomba. Secondo il quotidiano “La Stampa”, sta per saltare anche la presenza della sexy Georgina Rodriguez, nota per essere la fortunatissima fidanzata del calciatore portoghese Cristiano Ronaldo, cinque volte Pallone d'oro. La 25enne mamma di Alana Martinez, il prossimo 6 febbraio, doveva condividere il palco del teatro Ariston con la conduttrice albanese Alketa Vejsiu, ma pare che il contratto sia stato bloccato. Le prime indiscrezioni dicono che Georgina avrebbe chiesto 100.000 euro per una serata, troppo per la Rai che avrebbe sospeso le trattative.Se si va avanti di questo passo, al Festival non ci arriviamo.