Tra "I due Papi" di Neflix spunta il deputato grillino. Chi è il giardiniere del Vaticano

Tra "I due Papi" spunta il deputato grillino. Qualcuno lo ha notato: il giardiniere del Vaticano e di Castel Gandolfo che offre i prodotti dell'orto a Jorge Maria Bergoglio interpretato da Jonathan Price nel film di Netflix è Nicola Acunzo, parlamentare del Movimento 5 Stelle eletto nel collegio di Battipaglia.

Attore e deputato, Acunzo ha recitato accanto a un mostro sacro come Anthony Hopkins, che interpreta Joseph Ratzinger. Infatti il film di Fernando Meirelles racconta, tra flashback e digressioni, le dimissioni di Benedetto XVI e l'ascesa al soglio di Pietro di papa Francesco. Ma Acunzo non è un novellino, ha lavorato con registi del calibro di Mario Monicelli, Carlo Verdone e Michele Placido prima di approdare alla Camera con il M5S alle ultime politiche. Tra le produzioni hollywodiane al suo attivo anche alcune pose in "Zoolander".