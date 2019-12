L'eclissi solare anulare dà spettacolo in cielo

Milioni di persone con il naso all'insù per assistere a una rara eclissi solare anulare: quando il sole e la luna disegnano un anello di fuoco nel cielo.

L'anello di fuoco è fenomeno raro: non accadeva da almeno 100 anni e migliaia di persone hanno indossato occhiali speciali per assistere all'eclissi visibile per almeno 3 minuti. Le eclissi anulari si verificano quando la luna non è abbastanza vicina alla Terra per oscurare completamente il sole, lasciando visibile un sottile anello del disco solare.