Via Veneto torna a brillare con le luminarie di Natale

Mancavano da decenni. Adesso sono tornate le luminarie natalizie a via Veneto grazie all’impegno dell’associazione di via Veneto guidata da Teresa Donvito. La sindaca di Roma Virginia Raggi è intervenuta, dopo la visita della scorsa settimana, alla cerimonia di inaugurazione che è stata animata da un concerto gospel su strada.

«Questa è la magia della luce. Galeotta fu la bicicletta - ha detto Raggi - Durante un’edizione di "Via libera" mi sono imbattuta nella presidente Donvito che mi ha segnalato l’assenza delle luminarie natalizie a via Veneto. Quindi ci siamo impegnati per questa strada che è famosa in tutto il mondo. C’è anche un’altra proposta, quella di portare anche l’arte su via Veneto e ci stiamo lavorando». Le luminarie tecnicamente sono state realizzate da Acea con 180mila lucine.