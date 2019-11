Cristiano Malgioglio fa l'uccello di Chiambretti. Come lo mette in gabbia

Cristiano Malgioglio è il re del trash a “La Repubblica delle Donne”, il programma del mercoledì sera di Rete 4. L’artista manda in visibilio il pubblico per le sue risposte a Piero Chiambretti e per i suoi outfit. Fantasioso, vivace, senza falsi pudori, Malgioglio è un animale televisivo ineguagliabile. A “Verissimo” aveva annunciato che sarebbe stato “l’uccello” di Chiambretti e così è stato. Per l'esordio de "La Repubblica delle Donne" si presenta in accappatoio lungo nero e dopo pochi minuti scopre l’outfit: pantaloni in latex e blusa rosso fuoco con collo di piume rosse e nere a mo’ di struzzo. Come un volatile. Che però Chiambretti rinchiude subito in gabbia: non si può permettere che la “risorsa” Zia Malgy spicchi il volo verso altri lidi.

