Atomica come la sorella: chi è la star con le curve in mostra

Cecilia Rodriguez sempre più hot. La sorellina di Belen ha postato su Instagram l’anteprima di uno shooting fotografico per Maxim e ha messo in mostra un fisico scolpito: le curve mozzafiato e il lato B perfetto hanno fatto il pieno di like. Cechu sta attraversando un momento d’oro: è sempre più richiesta come modella ed è felicemente fidanzata con Ignazio Moser conosciuto due anni fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2.