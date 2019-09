Ilary Blasi, cosa non va nel look agli Eurogames

Ilary Blasi e i look da paura. La conduttrice di "Eurogames" e moglie di Francesco Totti ha mantenuto la promessa di indossare abiti comodi e pratici per il game show di Canale 5, ma si è fatta prendere la mano. Dopo il costume intero su pantaloni cargo abbassati sui fianchi, la Blasi, per la seconda puntata di Eurogames, ha scelto di calarsi nei panni di un trapper: tuta total white semplicissima con piccolo scollo a V, arricchita da una moltitudine di catene. In Rete è scattata l’ironia: chi la paragonava a un Ris di Parma e chi a Mr.T della serie tv “A Team”.