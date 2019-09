Kate e Meghan sempre più distanti. E il duello di stile continua

Una con i capelli sciolti, l'altra con lo chignon. Una in uno dei soliti cappottini bon-ton, l'altra in una sexy tuta-pantalone nera (nonostante i chili della gravidanza siano ancora difficili da eliminare). Il duello a distanza tra Kate Middleton e Meghan Markle continua. Le due cognatine che non si amano affatto continuano le loro vite parallele a favor di telecamere. E mentre Harry e Meghan con il piccolo Archie continuano con i bagni di folla (e di fan) in Sudafrica, William e Kate partecipano all'intitolazione di una nave da ricerca. La moglie ed futuro Re d'Inghilterra, non lascia mai nulla al caso, sempre superperfetta. Orecchini minimal, tacchi comodi, al contrario dell'americana Meghan con i suoi mega orecchini e i tacchi a spillo. Separate dalla nascita e sempre più lontane.