Blasi, agli Eurogames così. E scatena i criticoni

Sul palco con un body nero e dei pantaloni morbidi dello stesso colore, larghi e a vita bassissima. Ilary Blasi, alla prima puntata di "Eurogames", finisce al centro delle polemiche per il look sfoggiato al reboot di Mediaset. I social si sono scatenati subito contro Lady Totti: “Ilary sei brava, sei bella, sei stra simpatica, ma ti sei vestita da super coatta, un po’ di classe ti donerebbe”. E ancora: “Tutto molto bello, però quei pantaloni di Ilary messi così mi disturbano proprio”. A difendere la conduttrice ci ha pensato il marito Francesco Totti. L’ex calciatore ha postato sulle Stories di Instagram un video in cui è in un locale e guarda su un tablet Ilary Blasi, in sottofondo Fammi ridere un po', brano di Anna Oxa.