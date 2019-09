Trovata morta nel parco giochi, i rilievi della polizia

Il sopralluogo della polizia scientifica nell'area giochi per bambini nel parco di Via Galla Placidia a Roma, vicino la stazione Tiburtina nel quartiere Portonaccio. Nell'area giochi questa mattina è stato trovato il corpo senza vita di una ragazza di 18 anni che si era allontanata di casa ieri sera. La giovane, romana, che dalle prime ricostruzioni della polizia sembra soffrisse di problemi mentali e di depressione, si sarebbe suicidata: è stata trovata dal custode del parco impiccata e con le mani legate davanti con delle fascette. I genitori ne avevano denunciato la scomparsa nella serata di ieri, non vedendola tornare a casa. Si era allontanata senza documenti e senza cellulare. Indagano i poliziotti del Commissariato S. Ippolito.