Lo vedono gettarsi nel Tevere da Ponte Sisto. Sommozzatori in acqua per trovarlo

Sono in corso ricerche dei vigili del fuoco per una persona dispersa nel fiume Tevere, all’altezza di Ponte Sisto, al centro della Capitale. Sul posto anche il nucleo sommozzatori e il corpo Fluviale. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri della stazione Trastevere. Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe stato visto lanciarsi giù dal ponte. Sul parapetto, i militari hanno trovato uno zaino con all’interno i documenti di un cittadino indiano di 32 anni. Ricerche in corso.