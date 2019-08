Fiorentina, occhio all'interprete di Ribery: è da capogiro

Doppio colpo per la Fiorentina. Alessia Enriquez ha conquistato il cuore dei tifosi viola e non solo. La bella interprete di francese ha tradotto le prime parole del calciatore Frank Ribery alla conferenza stampa di presentazione e complice la popolarità del campione si è ritrovata su tutti i siti e in ogni programma televisivo. Occhi verdi e capelli castani la giovane Alessia, già chiamata a tradurre Strootman alla Roma, è stata omaggiata dallo stadio Franchi con il coro "Sei bellissima". La ragazza però ha due "difetti": è tifosa dell'Inter e fidanzata.