Heidi Klum, scarica di insulti per questa foto in topless

Gli haters non risparmiano neppure Heidi Klum la super top model tedesca naturalizzata americana. La Klum ha 46 anni e 4 figli oltre a un fisico invidiabile e un futuro marito più giovane: l'ex cantante dei Tokyo Hotel. In vacanza a Capri ha postato alcune foto in topless che hanno svegliato gli odiatori del web: "Copriti nonna!", "Tu vedi solo il mare e io una donna in crisi di mezza età", "Hai quattro figli, non ti vergogni?!", "Non hai più il fisico per certe cose". Per fortuna lei se ne infischia e pure la maggior parte dei follower che plaude alla bellezza senza età anagrafica di Heidi Klum.