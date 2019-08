Belen, Salvalaggio e Blasi: vacanze hot su Instagram

Dive, divine e «starlette». Impazzano sulla vetrina patinata di Instagram, oscurando l’azzurrino mare di luglio attraverso la prepotente bellezza. Ci consentono, insomma, di farci gli affari loro, che saltellano raggianti (e beate, a prima vista) da una località all’altra, da un oceano al laghetto smerlato, dalle montagne rocciose allo scoglio verace. Metti Elisabetta Canalis, per esempio: quest’anno spegne le sue prime quaranta candeline ma ne dimostra venti, di anni. È apparsa in costume total black insieme alla sua bambina a bordo di un catamarano, al largo dell’isola Tavolara. Si è fatta fotografare in minigonna, dea del vento, la soubrette (amica del cuore della Canalis) Maddalena Corvaglia, nella vicina Porto Rotondo. Gli scatti condivisi con i followers hanno confermato anche quest’anno la supremazia di Sabaudia fra le località balneari preferite dai vip laziali.

Debora Salvalaggio, la showgirl di Latina fidanzata col calciatore Fabio Quagliarella (con lui è stata in Grecia), si è lanciata in un selfie da urlo sulle dune dorate, con panama e occhiale da sole che non ha bisogno di conferirle «sintomatico mistero», perché la signorina Salvalaggio è bella come il sole. Impazzano sui social le sorelle Rodriguez, decise a guadagnarsi il titolo di sensuali prezzemoline del pettegolezzo vacanziero. Belen rilascia scatti a profusione: sui giornali invece appare insieme a Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago, con il quale si parla con insistenza di secondo e definitivo colpo di fulmine con tanto di immancabile quesito, tanto annoiante quanto reiterato: l’attraente sudamericana è incinta? Ai posteri l’ardua sentenza.

Cecilia, sorella di Belen, ha donato ai seguaci virtuali una fotografia strabiliante, che evidenzia il suo «lato b» - esente da derive estetiche - nel mare di Ibiza.

L’incantevole Afef Jinifen non è proprio un’adolescente (ha cinquantasei anni) ma rivendica il titolo di bellezza evergreen. Non a caso «Chi» ha rivelato che l’ex signora Tronchetti Provera sta per convolare a nozze con il milionario Alessandro Del Bono, a capo di un’industria farmaceutica. Insomma, il destino non vuole che la Jinifen sia costretta a fare i conti con lo spettro dei due cuori ed una capanna.

Barbara D’Urso, altra donna dalla bellezza compiuta, manda un bacio dalla Sicilia ai suoi ammiratori, esibendo un decolté a prova di gravità. Presente sui social anche Romina Carrisi, la figlia più piccola di Romina e Albano Carrisi, che si arrende al sole carezzevole della Croazia.

Naike Rivelli, la primogenita di Ornella Muti, lancia l’ennesima provocazione pubblicando una foto artistica in costume (o slip, impossibile dirlo) sul bordo di una finestra che affaccia sul Golfo di Napoli.

Da Cala Vadella (anche se al momento si troverebbe a Sabaudia) Ilary Blasi condivide se stessa in tenuta vacanziera, mentre chiacchiera al telefono. Alessia Marcuzzi, dal canto suo, è passata dall’hotel Punta Rossa a Formentera, insieme a Mia, la figlia avuta da Francesco Fachinetti. Kim Kardashian (144 milioni di followers), esibisce le sue preziosità in Costa Rica. Paris Hilton invece, se la gode a Mikonos (sempre gettonatissima).