I temporali trasformano Roma in una piscina: crolli e voragini

Temporali e acquazzoni mandano, ancora una volta, in tilt Roma. Continuano le ripercussioni sulla viabilità a causa dell'ondata di maltempo che da questa notte sta interessando la Capitale con allagamenti e alberi caduti. Al momento è chiuso il sottopasso all'altezza della Stazione Tiburtina sulla Tangenziale Est vecchio tracciato. Interdetta alla circolazione anche via Mattia Battistini fra Via Lucio II e Via Ennio Bonifazi. A via Flaminia si è aperta una voragine all'altezza di piazzale di Ponte Milvio che ha portato alla chiusura del tratto stradale. Su viale della Moschea possibili difficoltà di circolazione per allagamenti e manto dissestato (foto di Francesco Benvenuti).