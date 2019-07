Perché Meghan finisce sotto accusa per le foto con baby Archie

La prima uscita pubblica con baby Archie fa esplodere un'altra, l'ennesima polemica contro Meghan Markle. La duchessa di Sussex ha presenziato al "Billingbear Polo Club in Wokingham" alla partita per beneficenza in cui i principi Harry e William si sono sfidati. Lady Markle, insieme con la cognata Kate Middleton, anche lei coi tre figli George, Charlotte e Louis, è finita sotto accusa per le foto da neo-mamma alle prese col figlio. Archie in braccio avvolto in una copertina e mamma Meghan un po’ in difficoltà. Sui social sono piovute critiche contro la duchessa, sottolineando tutti gli errori commessi col suo bambino. Senza cappellino, senza calzini e senza l'aiuto di zia Kate che, al contrario, si diverte a vedere suo figlio Louis che scherza col cuginetto.