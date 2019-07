Axl Rose diventa un cartoon e duetta con Bugs Bunny

Su Boomerang (canale 609 di Sky) è in arrivo un appuntamento speciale all’insegna del rock. Il 13 luglio alle 18.55, andrà in onda in esclusiva Prima TV sul canale l’atteso episodio tratto da "New Looney Tunes" che vede protagonista Axl Rose, lo storico leader della band rock Guns n' Roses e grande fan dello show.

Axl sarà la guest star della puntata e, perdendo le sembianze di un cartone animato, canterà la sua canzone, "Rock the rock", in compagnia dei mitici Looney Tunes.

In questo episodio speciale infatti Axl si ritroverà senza band e ad accompagnarlo ci saranno Bugs Bunny e tutti gli altri simpaticissimi personaggi dello show. Il loro compito sarà quello di respingere un asteroide in procinto di cadere sulla Terra attraverso la musica. Un appuntamento inedito ed originale che i fan dei Looney Tunes e della rockstar non potranno perdere.