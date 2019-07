«Abbiamo atteso questo giorno così a lungo». Con questa frase e una foto su Instagram, che ritrae in primo piano la loro famiglia, Harry e Meghan svelano al pubblico il battesimo del piccolo Archie che si è tenuto oggi in forma privata nella cappella del Castello di Windsor. Alla cerimonia, come si vede dalla foto, hanno partecipato la madre di Meghan, Doria Ragland, il principe Carlo e alla duchessa di Cornwall, Camilla, oltre al principe William e la moglie Kate. «Il duca e la duchessa di Sussex hanno fatto di nuovo un riferimento alla principessa Diana», si legge nella frase a corredo dello scatto di gruppo postato sui social. «Le foto del battesimo - prosegue il post - sono state scattate nella stessa stanza, la "Green Drawing room", come quelle del loro matrimonio e dove Diana ha tenuto il principe Harry durante il suo battesimo nel 1984». All’immagine è stato aggiunto l’hashtag Princess Diana #alwaysinourhearts, ’principessa Diana sempre nei nostri cuori.

Il piccolo Archie, che compare in braccio alla madre, ha indossato una replica fatta a mano della veste da battesimo reale creata per la figlia maggiore della regina Vittoria. La coppia era ha optato per i colori chiari: un vestito lungo bianco fino ai piedi per Meghan e un completo grigio chiaro con cravatta grigia per Harry.