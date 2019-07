Ecco Ariel: la Sirenetta di colore manda in tilt i social

Halle Bailey, stellina diciannovenne popolare tra i giovanissimi, è stata scelta dal regista Rob Marshall per interpretare la protagonista della versione live action de "La sirenetta". Una mossa che sta facendo discutere i social: nessuno immaginava che Ariel potesse essere interpretata da un'attrice afroamericana. C'è chi apprezza la scelta ma anche chi sottolinea come sia uno stravolgimento del personaggio. Su Chance.org un utente ha lanciato anche una petizione online: “Proprio come Mulan è una ragazza asiatica con i capelli neri e gli occhi marroni, e speriamo che Pocahontas sarà interpretata da una ragazza nativa americana, Ariel è la nostra principessa dai capelli rossi. Le ragazzine con i capelli rossi e la carnagione bianca non dovrebbero vergognarsi o sentirsi defraudate”, spiega il promotore della petizione Brit Harper.