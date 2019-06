Far west a Roma, lite nel negozio poi la coltellata all'agente

Emergono nuovi dettagli sul ferimento del poliziotto a Tor Bella Monaca. L'uomo è un agente scelto di 31 anni ed è stato ferito con una violenta coltellata alla parte destra torace, sferrata dall'aggressore con una lama di 16 centimetri. A quanto emerge dalle prime ricostruzioni l'aggressore, con diversi precedenti per spaccio di stupefacenti, si è recato nella tabaccheria della moglie in via dei Cochi. Lì, probabilmente a seguito di una lite, la donna ha contattato il 112 e l'uomo infuriato avrebbe reagito gettando a terra del liquido infiammabile per dare fuoco al negozio. All'arrivo della volante della Polizia l'aggressore si è scagliato contro l'agente piantandogli nel petto la lama di 16 centimetri, ma subito dopo l'uomo è stato bloccato da altri agenti. Il poliziotto, pur avendo estratto la pistola, a quanto sembra non l'avrebbe usata perché dietro l'aggressore erano arrivati altri agenti. A soccorrere l'uomo è stato un'agente del commissariato Prenestina che, senza aspettare l'ambulanza, lo ha caricato sulla volante e portato al policlinico Casilino: guidando, tamponando la ferita e comunicando via radio con i colleghi. Da qui l'uomo e' stato trasportato all'Umberto I dove è ricoverato in gravi condizioni.