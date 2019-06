Totti, anniversario hot con Ilary dopo il divorzio giallorosso

Francesco Totti si è lasciato alle spalle i veleni del divorzio con la As Roma di Pallotta e si sta godendo un periodo di vacanza con la famiglia. Oggi Ilary Blasi, in occasione dell'anniversario di nozze, ha pubblicato la foto di un bacio appassionato nel mare delle Baleari con la scritta "I love you" e 14 cuori, uno per ogni anno di matrimonio. La bandiera giallorossa e la show girl si sono infatti spoati il 19 giugno del 2005 all'Ara Coeli .