Bomba sexy, Diletta Leotta è single

Fermi tutti! Mondo del calcio e non solo in subbuglio: Diletta Leotta, la conduttrice di Dazn, ha lasciato il potente fidanzato Matteo Mammì (il nipote dell'ex ministro Oscar Mammì) e si prepara a una nuova vita. Secondo Dagospia, la presentatrice catanese, che attualmente si trova a Roma per un evento, avrebbe comprato una casa tutta sua a Milano con la precisa intenzione di rimettersi in gioco. Calciatori, imprenditori e sportivi vari sono avvisati: chi conquisterà il cuore della bella speaker di Radio 105?