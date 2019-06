Wanda Nara, raffica d'insulti. Perché questa foto nuda è un disastro

Wanda Nara, il procuratore più sexy del calcio mondiale, attira di nuovo gli haters. Le è bastata una foto in una vasca da bagno piena di schiuma per far incetta di commenti irriferibili. La moglie di Mauro Icardi prima ha cancellato i post più volgari e poi ha bloccato completamente la funzione di commento. In verità, molti utenti ce l’hanno con la potente e sfrontata Lady Icardi per il probabile addio dell’ex capitano Mauro all’Inter: “Trovatevi una squadra e portate i soldi!!!In questo periodo i procuratori lavorano!!!”, “Ma come mai cancella buona parte dei commenti? Via via via via via subito.... Fuori prima di fine giugno.... Inter non ha bisogno di nullafacenti mercenari”, “Viaaaa.....fuori dalle scatole.....sei la rovina di quel ragazzo....che non ha le palle x dirti di stare zitta....poverello...sei la sua rovina”, “Speriamo solo di non rivedervi più a milano... Icardi non è il mio capitano”, “VATTENE VIA DALL’INTER!!! ANDATE FUORI DAL CA**O!!”, “Via da Milano tu e il tuo maritino senza palle”. C’è perfino chi si dice pronto a stimarla se non porterà Icardi alla Juventus.