Ciclone Kinsey, la sexy invasione alla finale di Champions

Blitz sexy alla finale di Champions League. Durante i primi minuti della sfida tra Liverpool e Tottenham vinta dai Reds il pubblico presente allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid ha assistito all'invasione di campo della bella modella polacca Kinsey Wolanski, bionda influencer già vista sulle copertine di Sports Illustrated e Maxim. In costume succinto la 23enne è stata subito braccata dai steward dello stadio ma è comunque riuscita a mostrare in diretta tv per qualche secondo forme e brand sul costumino.

Ma chi è Kinsey Wolanski, anche nota come Kinsey Sue? La ragazza è fidanzata di Vitaly Zdorovetskiy, ex attore porno attualmente youtuber. Sul costume della ragazza c'èera infatti impresso l'indirizzo del sito del fidanzato, un portale che pubblica video di scherzi e candid camera.