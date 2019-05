Muore investita dal treno, tragico incidente nella metro A

Caos alla stazione della metropolitana di Via Lepanto a Roma, dove una donna è morta dopo esser stata travolta da un convoglio. La vittima, 34 anni, di origini senegalesi, secondo alcune testimonianze ipovedente, attendeva la metropolitana. Quando l’altoparlante ha annunciato l’arrivo del treno la donna ha percorso la banchina, poi è scivolata, cadendo, poco prima che la metro giungesse in stazione. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano la giovane mentre precipita sui binari, poi si alza, vede il convoglio in arrivo e cerca disperatamente di risalire e mettersi in salvo, senza riuscirci, prima di essere falciata.