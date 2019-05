Trump in pantofole tra i campioni di sumo

È stata una domenica di svago, quella trascorsa dal presidente americano, Donald Trump, ospite in Giappone dal premier Shinzo Abe. Per diverse ore ha messo da parte i dossier delicati della guerra commerciale con la Cina e la minaccia nucleare della Corea del Nord per dedicarsi a golf, sumo, pranzo con doppio hamburger e cena a barbecue giapponese. Il premier Abe, scrivono i giornali americani, ce l’ha messa tutta per conquistarsi l’amicizia del capo della Casa Bianca. Non è un caso che quella di oggi sia stata la quarta partita di golf in due anni, con tanto di selfie scattato proprio da Abe. Nella soleggiata giornata i due leader si sono dedicati al golf al Mobara Country Club a sud di Tokyo. Lì hanno consumato il pranzo, a base di doppio cheeseburger fatto con carne americana. In seguito Trump ha assistito, in posti speciali in prima fila con Abe e con le rispettive First Lady, all’ultimo match del torneo di sumo, all’arena Ryogoku Kokugikan di Tokyo. È stato lui a consegnare al vincitore, il 25enne Asanoyama, il maxi trofeo, speciale coppa presidenziale degli Stati Uniti, di 30 chili per un’altezza di un metro e trenta. È la prima volta di un presidente americano a un incontro di sumo. In passato era stato l’allora presidente francese, Jacques Chirac, ad assistere ad alcune finali del torno e ha anche consegnato la sua Coppa Chirac. Nella serata, Trump e Melania si sono unite ad Abe e sua moglie per la cena barbecue a base di pollo grigliato, manzo Wagyu e gelato alla vaniglia. «Il primo ministro e io abbiamo parlato molto di commercio, esercito e varie altre cose, penso che abbiamo avuto una giornata molto produttiva», ha detto Trump all’inizio della cena.