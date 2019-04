Belen e Stefano, a Marrakech scoppia di nuovo l'amore

Dopo settimane di rumors, ecco arrivare la prima conferma ufficiale. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. I due, genitori del piccolo Santiago, sono stati immortalati insieme mentre si trovavano in vacanza in mezzo al deserto del Marocco e la showgirl ha postato la foto dove si vedono stretti in un abbraccio, mentre accarezza il volto del ballerino, scrivendo in spagnolo: «Che tu resti per un po' o ancora meglio per sempre». Fotografia, precisa Belen, scattata proprio dal figlio di sei anni.

Le voci, quindi, sembrano sempre più fondate. La famiglia si è finalmente riunita. La Rodriguez, dopo il burrascoso rapporto con Fabrizio Corona, nel 2012 si era fidanzata con De Martino, per sposarlo a Comignago il 20 settembre dell’anno seguente. Lo stesso anno era nato il figlio Santiago. Nel 2015, era stato un comunicato stampa a sancire la fine dell’amore. Per Belen, dopo la separazione, solo la storia con il pilota di moto Andrea Iannone. Da diverse settimane, però, i meglio informati raccontano di un ritorno di fiamma fra i genitori di Santi. La stessa showgirl, in un’intervista a Verissimo, aveva lasciato intendere qualcosa: «In teoria siamo separati, ma il divorzio non è ancora arrivato quindi non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata, non si capisce».

Dopo qualche tempo, però, sembra venuto il momento di uscire allo scoperto. Ed ecco che sia Belen sia Stefano hanno deciso di non nascondersi più. E quale mezzo migliore, se non le stories e i post di Instagram per informare tutti i loro fan della renunion della coppia? Sotto l’immagine del tenero abbraccio fra i due, migliaia di commenti entusiasti e più di 700mila like. Segno che l’amore famigliare che trionfa fa ancora sognare gli utenti più romantici della rete.