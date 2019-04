Pasqua a sorpresa con "Haziel" nel reparto pediatria dell’IRCCS San Raffaele Pisana

Condivisione, emozione e solidarietà per la tradizionale consegna delle uova di Pasqua ai bambini del reparto pediatrico dell’IRCCS San Raffaele Pisana. L’iniziativa, ancora una volta, vede insieme la Fondazione Silvana Paolini Angelucci Onlus e l’Associazione Haziel.

I doni sono stati consegnati da Rossana Rodà, presidentessa dell’Associazione Haziel, che opera a livello internazionale, e dal presidente del gruppo San Raffaele, Carlo Trivelli che ha rivolto un messaggio di ringraziamento e di auguri ai presenti, rinnovando l’impegno profuso dal San Raffaele. “Siamo molto grati alla presidente Rodà e all’associazione Haziel che ha voluto rinnovare la solidarietà al reparto pediatrico. E’ un momento di allegria e spensieratezza – ha sottolineato Trivelli - che non ci fa dimenticare l’impegno a dare un’assistenza sempre più precisa e mirata. Grazie per la fiducia che ci concedete quotidianamente, e grazie a voi ragazzi per la vostra energia”. L’Associazione Haziel ha finanziato in questi anni borse di studio, scuole, ospedali, carceri, scambi culturali nazionali e internazionali. Iniziative che si pongono in perfetta continuità con le attività della Fondazione Silvana Paolini Angelucci, da sempre impegnata in ambito umanitario a sostegno dei più bisognosi.