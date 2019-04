Boschi fidanzata? Al Salone del Mobile con Giulio Berruti

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono una coppia? Sì a giudicare dagli sguardi al “Confusion Party” organizzato da “Toilet Paper”, la rivista irriverente di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, e da Yoox nel Salone d’Onore della Triennale. L’ex Ministro aveva annunciato la sua presenza +1 ovvero accompagnata. In pochi ci avevano fatto caso pensando che arrivasse, come di consueto, al braccio dell’affascinante fratello e invece la Boschina ha fatto la sorpresina: con lei c’era l'attore Giulio Berruti, 34 anni, idolo delle ragazzine. Il protagonista della serie tv “Ritorno a Rivombrosa” e di “Notti magiche” di Paolo Virzì non si è mai allontanato dal radar della Boschi vestita di nero e pelle. I due erano inseparabili e chi li ha visti ha parlato di “occhi pazzi d’amore”.