Sexy e nuda sui social. Audrey, modella-bomba al Grande Fratello

Audrey Chabloz, 26 anni, contende a Mila Suarez ed Erica Piamonte lo scettro della più bella del Grande Fratello 16. Audrey ha lasciato la quiete della Val d'Aosta per le tempeste ormonali di Ibiza e Formentera dove lavora nelle discoteche come ragazza immagine. La gieffina ha dichiarato che non è facile conquistarla, ma un calciatore ci è riuscito e si tratta dell’ex bomber Marco Borriello.