Ecco il lato B del calcio: il derby è tra Fabiana Britto e Ines Trocchia

Sfida a colpi di derby della Madonnina e di copertine di Playboy tra Fabiana Britto e Ines Trocchia. La Britto è di origini brasiliane ed è nota per il seno taglia 8 tutto assolutamente naturale e per un fondoschiena da Carnevale di Rio de Janeiro. La modella ha conquistato numerose copertine della celebre rivista per soli uomini Playboy ed è ospite fissa di Barbara d’Urso a “Pomeriggio 5”. Ha sposato senza se e senza ma la causa del Milan.

Ines Trocchia è di origini campane, ha un fisico più asciutto ma un altrettanto prorompente decollété. L'italiana, ex presentatrice di SportItalia, ha ottenuto ben 7 copertine di Playboy ed è il sogno proibito dei feticisti che su Instagram la supplicano per avere foto dei suoi piedi. La Trocchia ha un debole per il calcio e tifa Inter, ma non ha un debole per i calciatori dai quali non accetta la corte. Uno a uno, palla al centro.