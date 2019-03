Studenti in piazza per il clima. Raggi contestata: niente comizi

A Roma, partiti dalla fermata Colosseo della metro B, gli studenti del Global Strike for future sono arrivati a piazza Venezia. Durante il percorso, che ha interessato via dei Fori Imperiali, ragazzi di tutte le età hanno intonato cori e slogan per salvare il pianeta dal riscaldamento globale. Il corteo fa parte dell'iniziativa globale che vede coinvolti 123 Paesi con manifestazioni in oltre 2.000 città.

Piccola contestazione per il sindaco di Roma Virginia Raggi che dopo aver incontrato alcuni dei ragazzi che partecipavano alla manifestazione in piazza Madonna di Loreto è stata subissata di fischi da una decina di giovani. Oltre ai fischi anche qualche grido verso il sindaco, accusato: "fare campagna elettorale". Altri ragazzi le hanno invece imputato di non prestar loro attenzione perché "siamo cittadini di serie B e forse non veniamo abbastanza bene in foto" (foto di Nicola Dalla Mura).