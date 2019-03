Incinta col miniabito, la duchessa anti-protocollo colpisce ancora

Meghan Markle conferma l’allergia al protocollo reale. La Duchessa del Sussex e moglie del Principe Harry si è presentata con un vestito corto bianco a fantasia nera a una conferenza del The Queen’s Commonwealth Trust al King’s College di Londra. Un outfit che ha fatto storcere il naso ai fan della monarchia: il pronunciato pancione tirava su l'abito mostrando le gambe ben oltre il ginocchio. In pratica una minigonna. E come si vede dalle fotografie pubblicate sul sito ufficiale di Kensington Palaca quando Meghan si è seduta e ha accavallato le gambe si vedeva troppo per un’appartenente alla Royal Family. Criticati dal web anche i capelli raccolti "alla carlona".