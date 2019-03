La Isoardi "flirta" col giornalista grillino?

Una foto postata sul proprio profilo Instagram in cui guarda rapita un collega e una didascalia eloquente: «Follemente innamorata di Alberto Matano». Elisa Isoardi, conduttrice de La Prova del cuoco sulla Rai ed ex fidanzata del ministro dell’Interno Matteo Salvini spiazza tutti con una presunta dichiarazione d’amore per Matano, giornalista del Tg1, con un pedigree molto particolare. È stato, infatti, uno dei nomi proposti dal MoVimento 5 Stelle per la direzione del Tg1 prima di fare un’altra scelta.

Follemente innamorata di @albertomatano ❤️❤️❤️❤️

Possibile che l’ex lady Salvini abbia allacciato una relazione col più grillino degli anchorman proprio mentre Matteo è ai ferri corti con Luigi Di Maio? Ah, saperlo...