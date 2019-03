"No ai licenziamenti". Gli operai scalano i piloni di Capannelle

Partono i licenziamenti all'ippodromo romano di Capannelle che il Comune di Roma non ha salvato e scatta la protesta, pericolosa, degli operai. I dipendenti della Hippogroup (che gestiva in concessione dal Campidoglio l'ippodromo) si sono presentati questa mattina armati di megafoni e bandiere per manifestare contro la Raggi. Uno di loro ha anche scalato un pilone. "Il tempo è scaduto e restituiamo l'ippodromo Capannelle al Campidoglio cui spetterà l'obbligo di sorveglianza e manutenzione dell'impianto. Contestualmente, a malincuore, in questi giorni inizieranno le procedure di licenziamento dei nostri dipendenti, un centinaio, ai quali non possiamo più garantire la prosecuzione del rapporto lavorativo" aveva annunciato la società la settimana scorsa. Nel comunicato l'impresa - che dal 2013 versa al Comune 66mila euro - aveva anche denunciato: "Questo è il risultato che il comune di Roma ha voluto coscientemente perseguire sin dall'inizio. Per un anno e mezzo siamo stati presi in giro dall'assessore allo Sport, Daniele Frongia, e dal presidente della Commissione Sport, Angelo Diario".